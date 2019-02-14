Узнать лучших из лучших в финансовом секторе пришли в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT полторы тысячи гостей: представители банков, ИТ, страховых и телекоммуникационных компаний, маркетологи и PR-щики. Вечер получился ярким и интригующим.

12-я церемония вручения главной финансовой премии «Банк года» организована Холдингом «Банки.ру» при участии BSS в качестве ИТ-партнера. Награды вручались победителям в 19-ти номинациях. И конечно, все гости с нетерпением ждали, разрешения главной загадки вечера – объявления победителя в номинации «Банк года». Интрига сохранялась. Напряжение росло. И вот…

«Этот банк сумел проникнуть в самые отдаленные уголки России, открыв за 2018 год почти 5 тысяч отделений и точек обслуживания. Теперь именно этот банк – крупнейший в России по географическому присутствию…». Еще мгновение и все узнали, что «Банком года» стал Почта Банк.

Среди победителей в других номинациях: Альфа-Банк, Банк «Восточный», Банк «Зенит», «Зетта Страхование», МФК «МигКредит», пресс-служба ЦБ РФ, Россельхозбанк, Сбербанк России, Совкомбанк, «СОГАЗ», Тинькофф Банк, ФГ «БКС».

BSS поздравляет всех победителей престижной финансовой премии и, в первую очередь, обладателя главной номинации – «Банк года» – «Почта Банк».

Источник: Компания BSS