Американский инвестиционный банк JPMorgan готовится в течение нескольких месяцев приступить к реальным испытаниям своей собственной криптовалюты под названием JPM Coin, которая будет использоваться для осуществления небольших расчетов между клиентами платежного подразделения банка.

Как сообщает Ttrcoin , ссылаясь на CNBC, JPM Coin является стейблкоином, то есть каждая его единица обеспечена долларом США. Клиенты будут получать токены после зачисления денег в банк, а по окончанию всех необходимых расчетов JPMorgan будет уничтожать токены, одновременно возвращая депозиты их владельцам.

Глава блокчейн-разработки JPMorgan Умар Фарук выделил три основных области применения банковских токенов: в качестве инструмента международных переводов между крупными корпоративными клиентами с возможностью мгновенного осуществления расчетов, при передаче ценных бумаг и для замены долларов, которые находятся в распоряжении подразделений корпораций, пользующихся услугами хранилищ JPMorgan.