Криптовалюта будет использоваться для осуществления небольших расчетов между клиентами платежного подразделения банка.
Американский инвестиционный банк JPMorgan готовится в течение нескольких месяцев приступить к реальным испытаниям своей собственной криптовалюты под названием JPM Coin, которая будет использоваться для осуществления небольших расчетов между клиентами платежного подразделения банка.
Как сообщает Ttrcoin, ссылаясь на CNBC, JPM Coin является стейблкоином, то есть каждая его единица обеспечена долларом США. Клиенты будут получать токены после зачисления денег в банк, а по окончанию всех необходимых расчетов JPMorgan будет уничтожать токены, одновременно возвращая депозиты их владельцам.
Глава блокчейн-разработки JPMorgan Умар Фарук выделил три основных области применения банковских токенов: в качестве инструмента международных переводов между крупными корпоративными клиентами с возможностью мгновенного осуществления расчетов, при передаче ценных бумаг и для замены долларов, которые находятся в распоряжении подразделений корпораций, пользующихся услугами хранилищ JPMorgan.
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