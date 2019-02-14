Динамика рубля во многом будет зависеть от того, поддадутся ли панике иностранные держатели ОФЗ, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Вчера Минфин провел довольно успешный аукцион по ОФЗ, разместив бумаги на 41,7 млрд рублей. Но это было до того, как сенаторы внесли законопроект по антироссийским санкциям. При негативном развитии событий пара доллар-рубль сегодня вполне может уйти выше отметки 67», - поясняет он.

«Рубль, похоже, «заякорился» в ожидании более детальной информации по новым американским санкциям в отношении российских компаний и физических лиц», - комментирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

По словам заместителя директора информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мильчаковой, сегодня днем будет опубликована вторая оценка роста ВВП еврозоны за четвертый квартал 2018 года, а ближе к вечеру выйдет статистика о розничных продажах в США за декабрь 2018 года. Ожидается, что с открытия рубль начнет постепенно расти. Пара доллар/рубль сегодня может колебаться в рамках 65,6 – 66,5 рубля, а пара евро/рубль пока останется в интервале 74 – 75 руб, прогнозирует аналитик.