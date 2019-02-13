ВТБ и правительство Москвы интегрировали платформу «ВТБ Бизнес-Коннект» для поиска покупателей и управления продажами компаний с Порталом поставщиков.

Платформа «ВТБ Бизнес-Коннект» позволяет находить надежных закупщиков для малого бизнеса по всей стране и за рубежом и автоматизировать сопровождение сделок, говорится в пресс-релизе ВТБ.

По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президента ВТБ Спартака Солонина, интеграция «ВТБ Бизнес-Коннекта» с Порталом поставщиков Москвы позволит вывести рынок закупок малого объема на новый уровень.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов пояснил, что город при этом не тратит средства на разработку и сопровождение B2B-платформы за счет использования готового технологического решения банка ВТБ.