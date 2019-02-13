Два публичных пенсионных фонда стали основными инвесторами ориентированного на криптовалюты фонда, который запустила венчурная фирма Morgan Creek Capital. Под его деятельность привлечено 40 млн долларов.

«Насколько нам известно, до этого момента никто не привлекал финансирование публичных пенсионных фондов», – заявил партнер Morgan Creek Capital Энтони Помплиано.

Кроме Пенсионного фонда офицеров полиции и Пенсионного фонда служащих округа Фэрфакс штата Виргиния в финансировании нового предприятия приняли участие университетский фонд целевого капитала, представители системы здравоохранения, страховая компания и один частный фонд, сообщает Ttrcoin .

Новый фонд планирует заниматься выкупом долей в стартапах на этапе первичного сбора финансирования, а в определенных случаях он может инвестировать в проекты с собственными токенами, которые не продают доли, но имеют денежный оборот и соответствуют положению D Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), позволяющему мелким компаниям продавать ценные бумаги, освобожденные от традиционных требований. Кроме того, он будет держать небольшие объемы ключевых криптовалют.