Базирующийся в Нью-Йорке платежный стартап SendFriend, ориентированный на использование токенов XRP для международных денежных переводов, закрыл раунд финансирования на 1,7 млн долларов от банка Barclays, Mastercard Foundation и финтех-компании Ripple.

В раунде также приняли участие MIT Media Lab, инкубатор Techstars, Mahindra Finance, 2020 Ventures и 8 Decimal Capital, сообщает ForkLog .

По словам представителей команды, изначально стартап будет ориентирован на трудовых мигрантах с Филиппин, которые регулярно осуществляют денежные переводы на родину из США.