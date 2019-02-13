В приближающемся обновлении еthereum Constantinople был обнаружен новый баг, затрагивающий ограниченное число смарт-контрактов, использующих функцию Create2, которая может позволить заменить самоуничтожившийся смарт-контракт, попутно изменив указанные в нем правила.

По словам разработчика Еthereum Foundation Джейсона Карвера, функция самоуничтожения не несет дополнительных рисков в текущей версии протокола, однако после обновления код может быть использован для кражи всех выделенных токенов смарт-контракта, сообщает Ttrcoin .

Пользователям необходимо изучить код контракта на предмет наличия в нем функции самоуничтожения без надлежащего периода неактивности и не взаимодействовать с ним. Но Карвер считает, что предупредить всех потенциальных жертв до активации хард форка, который должен состояться через 2 недели, не удастся.

Разработчики рассматривают возможность интеграции дополнительной защиты от повторного воспроизведения в функцию Create2 и некоторые альтернативные решения.

При этом по словам релиз-менеджера клиента Parity Афри Шедона, новые обстоятельства не повлияют на дату активации хард форка.