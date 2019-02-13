Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совбеза ООН заявил, что США сохранят антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

Так, по его словам, США «не поддерживают и никогда не поддержат» присоединение Крыма к России.

В ходе обсуждения четырехлетия минских соглашений он также призвал Москву к полному выполнению договоренностей. «Именно Россия должна положить конец конфликту», — сказал он.

Коэн также добавил, что в Донбассе якобы находятся российские военные и оружие.

Глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан, в свою очередь, заявил, что в докладах миссии есть факты, не позволяющие говорить о присутствии на востоке страны российских войск.