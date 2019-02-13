Сбербанк подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «СберКуся», сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Мы подали товарный знак «СберКуся» на регистрацию и ожидаем решение регистратора. «СберКуся» — это один из персонажей Сбербанка (кот) в совместном проекте с социальной сетью «ВКонтакте». Персонаж «СберКуся» будет также использован для различных активностей вне социальной сети «ВКонтакте», — пояснили в банке.



Как уточнили ТАСС в ведомстве, Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака 5 февраля. На данный момент она находится на стадии формальной экспертизы.