Сбербанк выдал банковскую гарантию по обязательствам АО «Международный аэропорт «Шереметьево» перед Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) в рамках первого в России подобного концессионного соглашения, которое регулирует вопросы реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры.

Как говорится в пресс-релизе кредитной организации, срок действия соглашения — 50 лет. Общий объем инвестиций аэропорта до 2026 года составит 61 млрд рублей.

По словам вице-президента, директора департамента кредитования ключевых клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Ольги Харламовой, на рассмотрении находится вопрос предоставления аэропорту заемного финансирования на реализацию инвестиционной программы.