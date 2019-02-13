Россия перевела 148,409 млн долларов в качестве выплаты взносов в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили в среду в российском постпредстве при ООН.

«12 февраля 2019 года Российская Федерация перевела 148 408 548 долларов в качестве выплаты начисленных на Россию взносов в регулярный бюджет ООН и бюджеты Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике, Смешанной операции Африканского союза — ООН в Дарфуре, Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, Временных сил ООН в Ливане, Отделения ООН по поддержке в Сомали, Миссии ООН в Южном Судане, Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее, Миссии ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити, Сил ООН по наблюдению за разъединением, Миссии ООН по делам временной администрации в Косово, а также Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», — отметили в российском постпредстве при ООН.

Таким образом, к настоящему моменту 44 страны уже сделали свою ежегодную выплату в бюджет ООН. Среди них наибольшую сумму в размере почти 170 млн долларов всемирной организации перевела Германия.