Разработчики популярного еthereum-кошелька MyEtherWallet представили обновленный интерфейс приложения — MEW V5, в котором балансы кошельков стали загружаться автоматически, что избавляет пользователя от необходимости обращения к сторонним приложениям. Уведомления о статусе трансакции приходят в реальном времени.

Также для осуществления свопов между токенами наряду с Bity и Kyber Network стало доступно решение от Changelly, сообщает ForkLog .

Пользователи могут выбрать сервис для обмена токенов в зависимости от предлагаемого курса, и пополнить кошелек фиатом через компанию Simplex, а также зарегистрировать собственный домен в системе еthereum.

В программной части улучшена поддержка API системы еthereum, добавлена поддержка протокола WebSocket и скриптов Service workers, позволяющих сохранять информацию о текущей активности даже в условиях нестабильного подключения.