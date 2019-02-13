Японская финансовая корпорация Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), являющаяся пятым крупнейшим банком в мире по объему активов под управлением, объявила о предстоящем запуске платежной системы на блокчейне в первой половине 2020 года о разработке.

Как поясняла корпорация ранее, новая сеть станет разнонаправленным платежным сервисом, приспособленным для использования в качестве коммуникационной сети, и будет поддерживать функции для передачи и управления ценностями через блокчейн, что позволит существенно сократить трансакционные издержки для всех видов платежных услуг и может поддержать значительное увеличение числа трансакций, сообщает Ttrcoin .