Если пользователь потеряет устройство или выйдет из приложения, то сможет легко восстановить доступ к средствам, используя свой облачный аккаунт и пароль.
Разработчики криптовалютного кошелька Coinbase Wallet добавили опцию сохранения пользовательских приватных ключей в облачные сервисы Google Drive и iCloud, чтобы сохранить средства в случае потери устройства или приватных ключей.
В компании утверждают, что только у пользователя Coinbase будет доступ к паролю и средствам.
«У облачного провайдера также не будет доступа к вашим средствам. Только вы будете знать пароль, который дешифрует фразу восстановления», - цитирует заявление компании ForkLog.
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