Разработчики криптовалютного кошелька Coinbase Wallet добавили опцию сохранения пользовательских приватных ключей в облачные сервисы Google Drive и iCloud, чтобы сохранить средства в случае потери устройства или приватных ключей.

В компании утверждают, что только у пользователя Coinbase будет доступ к паролю и средствам.

«У облачного провайдера также не будет доступа к вашим средствам. Только вы будете знать пароль, который дешифрует фразу восстановления», - цитирует заявление компании ForkLog .