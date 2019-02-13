Почта Банк предложил новую дебетовую карту «Марки» в категории Visa Classic.

Плата за выпуск карты составляет 500 рублей, за обслуживание — 500 рублей начиная со второго года. Срок действия карты — пять лет.

К карте может быть подключена одна из бонусных программ по выбору клиента: «Выручай-карта», «Клуб Перекресток», «М.Бонус», «Одноклассники», «Ростелеком Бонус», «Клуб 36,6», «Горздрав», «АльфаБаллы» — программа лояльности от «АльфаСтрахования». Накопление бонусных единиц и их списание происходят в соответствии с условиями выбранной программы лояльности.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН Почта Банка и банков-партнеров бесплатное, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия составляет 1% от суммы, минимум 100 рублей.



«Данный продукт должен привлечь новых клиентов за счет большого количества предлагаемых бонусных программ. Программу лояльности можно менять не чаще одного раза в месяц», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.