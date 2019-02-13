Глава Минэкономразвития Максим Орешкин был удивлен данными Росстата о рекордном с 2012 года росте ВВП России до 2,3%. Об этом министр заявил в интервью «Ведомостям» . Впрочем, делать глобальные положительные выводы из этих данных он не советует.



«О цифре роста ВВП я узнал одновременно со всеми и так же удивился: напомню, что наши ожидания и публичный прогноз были 1,8%. Что касается самих цифр, с одной стороны, первая оценка Росстата показала темпы роста в 2,3% — это максимум за шесть лет. Но какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит», — сказал Орешкин.

По его словам, внутри этой цифры много разовых факторов. В частности, объяснил министр, «увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящее краткосрочный характер».

При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней, подчеркнул он.

«И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, — например, в изменении объемов добычи нефти. Можно однозначно сказать, что такая большая цифра — это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста», — сказал Орешкин.

По его прогнозу, уже в 2019 году можно будет увидеть замедление темпов роста. Глава Минэкономразвития вновь напомнил, что прогноз ведомства на текущий год — рост на 1,3%.