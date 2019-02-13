Налоговая нагрузка не будет увеличиваться до 2024 года, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью «Ведомостям» .



«Правительство еще летом 2018 года объявило о неизменности налоговой нагрузки до 2024 года, с тех пор каких-то предложений о ее увеличении не было», — сказал министр.

По его словам, единственное, что обсуждается, — изменение структуры налоговой нагрузки в отдельных отраслях, в частности в нефтегазовой сфере.

«В каждой отрасли будет рассматриваться регулирование, его влияние на инвестиции. Зачем повышать нагрузку, если проблем с бюджетом нет», — добавил он.