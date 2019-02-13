Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг 12 российских нефинансовых компаний, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства.

Рейтинг повышен с уровня «Baa3» до уровня «Baa2», прогноз по рейтингам также улучшен — с «позитивного» на «стабильный». Речь идет о НЛМК, ММК, «ЛУКОЙЛе», «НОВАТЭКе», «Транснефти», РЖД, ФПК, «Норникеле», «Газпроме» и «Газпром нефти». Еще четырем компаниями — «Атомэнергопрому», «Россетям», «ФСК ЕЭС» и «Русгидро» — присвоен рейтинг «Baa3», прогноз — «стабильный».

В пресс-релизе отмечается, что такое решение агентство приняло на фоне повышения долгосрочного кредитного рейтинга России ранее в феврале, когда рейтинг был улучшен с «мусорного» («Ba1») до «инвестиционного» («Baa3») уровня. Moody's отмечало, что Россия проводит успешную политику по снижению уязвимости страны от внешних шоков, в том числе новых санкций.

Moody's оставалось последним агентством, которое сохраняло суверенный рейтинг России на «мусорном» уровне. 19 января долгосрочный рейтинг страны на инвестиционном уровне подтвердило S&P, в августе 2018 года — Fitch.