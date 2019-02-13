Такое решение, пояснил глава ведомства Александр Коновалов, связано с тем, что использование криптовалюты в качестве средства платежа запрещено Конституцией.
Министр юстиции России Александр Коновалов считает, что пока нет необходимости закреплять в российском законодательстве понятие криптовалюты, поскольку ее использование как средства платежа запрещено Конституцией.
Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.
«Ни Конституция, ни действующее законодательство о финансовой системе категорически не допускают использование криптовалюты как средства платежа», — отметил он. В частности, он напомнил, что это запрещает статья 75 Конституции России.
Он заметил, что криптовалюту можно считать «иным имуществом» с точки зрения законодательства. Он выразил мнение, что на данном этапе не нужно более четко определять понятие криптовалюты.
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