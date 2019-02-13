Минфин России в среду, 13 февраля, на втором аукционе разместилОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 года на 3,887 млрд рублей при спросе 30,544 млрд рублей, следует из материалов ведомства.



Выручка от размещения составила 3,59 млрд рублей. Объем предложения — остаток, доступный для размещения в этом выпуске. Средневзвешенная цена составила 91,0428% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,37% годовых.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что рассматривает возможность отказаться от практики установления на своих аукционах по размещению облигаций федерального займа предельных объемов предложения облигаций.