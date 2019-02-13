Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Альфа-Банка:

долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до Ba1 c Ba2,

долгосрочную оценку риска контрагента до Baa3 c Ba1,

краткосрочную оценку риска контрагента до P-3 c NP,

долгосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах до Baa3 c Ba1,

краткосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах до P-3 c NP.

Прогноз по рейтингам «Стабильный». Данное рейтинговое действие произошло вслед за пересмотром 8 февраля 2019 г. суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня до Baa3 с Ba1, прогноз «Стабильный».

«Повышение рейтингов Альфа-Банка – еще одно подтверждение высокого уровня нашей надежности и кредитоспособности. Присвоенные Банку рейтинги является наивысшим среди частных российских банков и всего на одну ступень отличаются от суверенного рейтинга, что отражает правильность выбранной стратегии и устойчивость нашей бизнес-модели», - подчеркнул главный финансовый директор, член правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.