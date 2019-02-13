ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тыс. баррелей в сутки, до минимума за почти четыре года в 30,83 млн баррелей в сутки; при этом организация выполнила новые условия по сделке ОПЕК+ только на 86%, в частности за счет перевыполнения своих обязательств Саудовской Аравией, Кувейтом, ОАЭ, говорится в февральском докладе МЭА.

Так, Саудовская Аравия перевыполнила условия Венского соглашения на 22%, Кувейт — на 5%, ОАЭ — на 2%. Способствовало достижению общего показателя в 86% и естественное падение добычи в таких странах, как Ангола и Экваториальная Гвинея.

Остальные же страны ОПЕК, взявшие на себя обязательства сократить добычу нефти, выполнили их не в полной мере или не следовали им вообще. К числу последних можно отнести Ирак, Габон, Конго.

Страны, не входящие в ОПЕК, в январе выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 25%, совокупная добыча составила 18,7 млн баррелей в день. Добыча жидких углеводородов этих стран в январе снизилась по сравнению с декабрем 2018 года на 40 тыс. баррелей в сутки. При этом добыча в России сократилась на 70 тыс. баррелей в сутки, уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 18%, говорится в докладе МЭА.

МЭА повысило прогноз по росту предложения нефти от стран вне ОПЕК в 2019 году на 200 тыс. баррелей в сутки, до 1,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, суммарное предложение на рынке нефти от всех стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году может составить 64,4 млн баррелей в сутки.

МЭА также повысило оценку роста предложения нефти странами вне ОПЕК в 2018 году на 2,7 млн баррелей в сутки до 62,6 млн.