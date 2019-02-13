Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала законопроект об обязательном подключении всех российских банков к Системе быстрых платежей и призвала к скорейшему его принятию.

«Конечно же, я поддерживаю предложение [одного из авторов законопроекта, сенатора] Николая Андреевича [Журавлева] по скорейшему прохождению законопроекта, который подготовлен с членами Совета Федерации. И тем самым поддержать усилия Центробанка по дальнейшему движению в этом правильном направлении», — сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

«Система быстрых платежей очень удобна для людей, для перечисления денег из банка в банк, родственникам и знакомым. Сделать это можно будет с минимальной платой», — добавила она.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев сообщил, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Мы надеемся на его принятие в ближайшее время», — сказал сенатор.

Разработанная ЦБ Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.