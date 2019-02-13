Финансовый директор одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard Inc. Мартина Хунд-Меджин покинет свою должность после более чем десяти лет работы, говорится в релизе Mastercard.

«Сачин Мехра, директор по финансовой деятельности, займет пост Хунд-Меджин в качестве финансового директора 1 апреля», — отмечается в сообщении.

Мехра начал работу в Mastercard в 2010 году. Ранее занимал должности в финансовой сфере в Hess Corporation, General Motors и GMAC в Нью-Йорке, Сингапуре, Бельгии и Шанхае.

Компания Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число осуществляемых посредством этой платежной системы операций превышает 22 млрд в год. По состоянию на 31 декабря компанией было выпущено 2,5 млрд карт Mastercard и Maestro.