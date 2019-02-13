Аналитический стартап Chainalysis, специализирующийся на криптовалютах привлек 30 млн долларов в раунде финансирования серии В, который возглавила венчурная компания Accel. Также в раунде принял участие другой инвестор стартапа – Benchmark.

Средства будут направлены на открытие нового офиса и лаборатории для проведения исследований и разработки в Лондоне, а также сотрудничество с местными университетами, сообщает Anycoin . Также планируется расширить присутствие в странах азиатско-тихоокеанского региона.

По словам главы Chainalysis Майкла Гронагера, сохраняется неутихающий интерес к долгосрочным инвестициям в зарождающуюся экосистему криптовалют.