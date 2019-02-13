Пользователи сети приняли новую инициативу криптовалютной биржи Coinbase без особого энтузиазма, напоминая о многочисленных взломах, связанных с применением слабых паролей и прочими оплошностями владельцев аккаунтов.

По словам CEO биржи Kraken Джесси Пауэлла, облачное хранилище может быть удобным, но их постоянно взламывают, в частности при помощи переноса номеров мобильных телефонов.

«С вероятностью 99% люди, которые, грешным делом, захотят воспользоваться этой опцией, не будут иметь достаточно надежных паролей, чтобы противостоять профессиональным взломщикам», - цитирует его Ttrcoin .

«Не могу понять, как вы можете настолько сильно заблуждаться насчет своей целевой аудитории», – написал один из пользователей Twitter. «Всегда мечтал хранить свои приватные ключи на серверах в Китае», – добавил другой.

Ранее американская криптобиржа Coinbase сообщила, что теперь держатели кошельков на ее платформе смогут создавать резервные копии своих приватных ключей при помощи облачных сервисов iCloud и Google Drive. Предполагается, что эта функция позволит пользователям не беспокоиться о возможной утрате доступа к своим средства в силу непредвиденных обстоятельств.