Канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, которая задолжала своим клиентам 190 млн долларов в криптовалюте и фиате, потеряла 365 тыс. долларов, переместив 103 биткоина в холодный кошелек, к которому у нее нет доступа, говорится в первичном отчете аудиторской фирмы EY, назначенной для мониторинга активности биржи после временного освобождения от требований кредиторов.

Как сообщает Ttrcoin , 6 февраля 2019 года Quadriga непреднамеренно перевела 103 биткоина стоимостью около 468 675 канадских долларов в холодный кошелек, к которому компания в настоящее время не может получить доступ.

Аудитор EY работает с управляющим над восстановлением криптовалюты, находящейся в различных холодных кошельках, если это будет возможно. Также он возьмет под свой контроль активы биржи, переведя их в собственный холодный кошелек и «различные электронные устройства, которые, предположительно, принадлежали или использовались бывшим CEO Quadriga Джеральдом Коттеном в ее операционной деятельности.

При этом в новом отчете EY говорится, что в горячих кошельках биржи на момент оформления этих документов находилось около 682 тыс. долларов, то есть свыше 136 млн долларов оставалось в холодных кошельках.