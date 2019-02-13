Дмитрий Козлов назначен генеральным директором компании «Диалог», специализирующейся на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов государственной власти (вошла в Группу «Сбербанк» в марте 2018 года).

Как говорится в сообщении кредитной организации, Дмитрий Козлов в 2015 году начал руководить проектами по созданию Единой сервисной организации Сбербанка в рамках программы «Эверест». В 2018 году назначен управляющим директором дирекции развития цифрового бизнеса, где отвечал за развитие экосистемы Сбербанка в части решений для коммуникаций и совместной работы.