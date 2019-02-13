За весь 2018 год в СРО «МиР», курирующую деятельность микрофинансовых организаций (МФО), поступило порядка 1,4. тыс. жалоб. Большинство из них — на взыскание. Об этом рассказали в самой СРО «МиР».

На способы взыскания просрочки с должника приходится 35% от всех жалоб. Следует отметить, что этот вид жалоб не первый год является самым популярным.

На втором месте по популярности (23% от общего числа) — жалобы на неправомерные действия сотрудников МФО, которые, по мнению заемщиков, не соответствуют нормам существующего законодательства.

Помимо этого, 6% жалоб приходится на звонки третьим лицам, например, на контактные номера, указанные заемщиком МФО в заявке на выдачу займа — при неудавшейся попытке связаться с самим должником.

8% жалоб связаны с несогласием заемщика МФО с условиями займа в уже подписанном договоре либо с невозможностью выплачивать заем по разным причинам. 7% жалоб содержат информацию о том, что договор займа был заключен не с конкретным заемщиком, а с третьим лицом, указавшим его личные данные. 3% жалоб приходится на несвоевременную или некорректную передачу информации о заемщике от МФО в бюро кредитных историй.