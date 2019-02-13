Альфа-Банк одержал победу в номинации «Прорыв года». Победитель определялся посредством расчета прироста в процентах средней ежемесячной выдачи ипотечных кредитов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.



«Полтора года назад Альфа-Банк вернулся на рынок ипотечного кредитования. И уже сегодня наш банк с уверенностью можно назвать одним из лидеров ипотеки – мы уверенно заняли место в топ-10. Альфа-Банк предлагает одни из лучших условий: продукты и цифровые сервисы, которые делают ипотеку максимально выгодной и удобной для наших клиентов. У нас амбициозные планы и победа в этой номинации – стимул для дальнейшего развития», - прокомментировал руководитель департамента развития ипотечного кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Артем Иванов.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка .