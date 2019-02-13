Криптовалютный бизнес в 2018 году принес убытки на 1,36 млрд иен (11,75 млн долларов), причем их основная часть – 60% – пришлась на последний квартал прошедшего года, говорится в отчете японского IT-гигант GMO Internet.

Чистые продажи биржевого и майнингового бизнес-направлений составили 74,51 млн долларов. Прибыль биржевого направления составила 7 млн долларов, однако майнинговое подразделение понесло значительные убытки — 18,3 млн долларов, сообщает Anycoin .

Также в общей сумме убытков не учтены так называемые «чрезвычайные потери» на сумму 35,3 млрд иен (319,23 млн долларов), которые понесло майнинговое бизнес-направление компании.