На пост главы коллекторского агентства «Долговой консультант» назначен Денис Аксенов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Его опыт позволит вывести компанию в пятерку лидеров отрасли в Северо-Западном федеральном округе и начать реализацию стратегии по масштабированию бизнеса не менее чем в 25 регионах страны», — отметили в агентстве.

Ранее Аксенов работал в ЛК «Магистраль Финанс» и в компании «КИТ Финанс Инвестиционный консультант».