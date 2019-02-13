Владелец Национального Резервного Банка и британской газеты The Independent Александр Лебедев, который ранее занимался авиационным бизнесом, нашел партнеров для создания новой авиакомпании. Она будет специализироваться на чартерных корпоративных перевозках на базе самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Партнерами Лебедева станут Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, ее «дочка» «Гражданские самолеты Сухого» выпускает SSJ-100), «ВЭБ-Лизинг» (собственник и арендодатель самолетов), аэропорт Внуково (один из ключевых центров бизнес-авиации в России) и авиакомпания «Азимут», с которой планируется разработать «единый концептуальный подход и механизмы его реализации», рассказал источник РБК , знакомый с проектом соглашения между сторонами.

Источник в ОАК сообщил РБК, что ведутся переговоры с Лебедевым и другими партнерами о создании нового чартерного перевозчика на базе SSJ-100, но подробностей не раскрыл. Обсуждается реализация проекта в такой конфигурации, добавил источник, близкий к ВЭБу. Представитель Внуково сообщил, что соглашение между ВЭБом, ОАК и «Азимутом» будет подписано на Сочинском экономическом форуме, который начнется в четверг, 14 февраля. В «ВЭБ-Лизинге» отказались от комментариев.

Лебедев подтвердил РБК, что договорился с этими партнерами, однако отказался от дополнительных комментариев.

В письме Лебедева на имя премьера Дмитрия Медведева от ноября 2018 года (у РБК есть копия) говорилось, что бизнес-модель новой авиакомпании может быть структурирована через создание управляющей компании в формате государственно-частного партнерства: государство вносит самолеты SSJ-100, а «частный инвестор» (сам Лебедев) финансирует интерьерную часть, то есть переоборудует их для корпоративных и VIP-перевозок. Прибыль будет распределяться между акционерами в соответствии с размером долевого участия, писал он. В правительстве такого письма не видели, сообщила РБК пресс-служба Кабмина.

Об идее создать новую авиакомпанию для корпоративных частных перевозок Лебедев рассказал РБК еще в мае 2018 года. Тогда он говорил, что обратился в правительство с предложением рассмотреть возможность модификации 100 SSJ до люксовой категории. Если парк будет сформирован, то Лебедев готов на их базе создать авиакомпанию, ориентированную на перевозки пассажиров с повышенным комфортом «по цене на 10% выше VIP-билетов «Аэрофлота». «Если требующийся парк самолетов будет сформирован, я готов рискнуть оборотными средствами», — говорил тогда предприниматель.