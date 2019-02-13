Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 15 февраля, может повысить суверенный рейтинг России, ситуация в экономике дает для этого все основания, сказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Fitch в пятницу объявит об итогах очередного пересмотра рейтинга России.

«Мне кажется, что повысит, потому что нет никаких финансовых оснований не поднимать рейтинг. Все финансовые показатели у России очень хорошие, макропоказатели отличные, поэтому с этой точки зрения в плане того, может ли Россия вернуть эти деньги, вопросов очень мало», — сказал он.

«Если есть сдерживающий фактор, то это фактор политического риска, который не относится к финансовым показателям», — добавил он.

Moody"s ранее в феврале повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного «Baa3» со спекулятивного «Ba1», прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Рейтинг от Fitch находится на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Рейтинг от S&P «BBB-» в январе был подтвержден со стабильным прогнозом.

«Это (решение Moody"s. — Прим. ред.) влияет положительно на инвесторов, потому что у многих есть строгие правила о том, какой минимальный рейтинг им разрешен на покупку. Одна из проблем для инвестирования снята. В целом это очень хорошо и это должно снизить ставки на заимствования и в валюте, и в рублях», — добавил Родзянко.