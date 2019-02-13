Они сократили платежи в бюджет, чтобы выполнить указание Центробанка.
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам потребовала от страховщиков разъяснить, как они учитывают расходы при расчете налога на прибыль. Это следует из переписки Всероссийского союза страховщиков (ВСС) с ФНС, ЦБ и Минфином, пишут «Ведомости».
Вопросы у ФНС возникли к комиссионному вознаграждению, которое компании платят агентам и посредникам. С 2017 года ЦБ ввел для страховщиков новый план счетов и изменил правила расчета резерва незаработанной премии — эти средства под будущие обязательства уменьшают налогооблагаемую базу. ЦБ потребовал включать в резерв выплаты агентам, но не синхронизировал эту новацию с налоговым законодательством. Получилось, что при расчете прибыли комиссионные (а это огромные суммы — 204 млрд рублей за 2017 год) учитываются дважды: и в расходах, и в резерве.
В результате бюджет в 2017 году получил от страховых компаний и пенсионных фондов (ФНС с 2017 года учитывает их вместе) 55,5 млрд рублей — на 15,5% меньше, чем в 2016-м только от страховщиков, подсчитал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Сборы страховщиков при этом росли — на 8,3% до 1,28 трлн рублей.
Страховщики стали получать запросы от налоговиков, следует из отправленного в октябре письма ВСС в ФНС. Их получили «РЕСО-гарантия», «Ингосстрах», «Согласие», ВСК, «Альянс», «Энергогарант», сказали их представители. Но проблема касается всех, передал «Ведомостям» президент ВСС Игорь Юргенс, а ее причина — разночтения в трактовке нормативных актов надзорными органами. При разработке указания рынок просил ЦБ учесть особенности налогового законодательства, но это не было воспринято регулятором: документ «усложнил жизнь» страховщикам.
Юргенс в сентябре обратился к ЦБ и ФНС с просьбой о совместном совещании с участием Минфина и страховщиков, Центробанк ответил, что он готов. Юргенс пишет, что «некорректные» выводы ФНС «могут повлечь необоснованное доначисление налога на прибыль». Цена вопроса для страховщиков — 10 млрд рублей, оценивал в ноябре 2018 года Юргенс.
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