Криптовалюты слишком молоды, они только в начале пути, и, вероятнее всего, не смогут заменить традиционные валюты, считают в Центральном банке Чили. Ведомство опубликовало отчет, в котором раскритиковало биткоины и альткоины.

«На данный момент нет никаких доказательств, которые бы позволили сделать вывод, что биткоин или любая криптовалюта смогут заменить фиатные деньги», — написали представители регулятора.

Они добавили, что темпы развития блокчейн-индустрии трудно оценить, а криптовалюты значительно уступают традиционным деньгам. Трансакции в сети большинства цифровых монет обрабатываются медленно, а число предприятий, принимающих криптовалюту остается незначительным, считают в центральном банке Чили.

В 2019 году возможность оплатить покупки цифровыми деньгами появилась у клиентов H&M Distributors, GridPlus Energy, а также у посетителей общественного транспорта в Аргентине. В январе число операций в сети биткоин достигло 9 млн, в последний раз оно было таким же высоким в конце 2017 года.