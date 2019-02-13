Банк России, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) заключили соглашение о сотрудничестве в области финансового просвещения. Документ, подписанный 13 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, предусматривает проведение совместных мероприятий по финансовому просвещению россиян, в том числе тематические соревнования среди школьников и образовательные проекты для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба ЦБ.

Планируется, что волонтеры финансового просвещения будут привлекаться как с помощью единой информационной платформы «Добровольцы России», так и при активном содействии ресурсных центров АВЦ. Кроме того, Банк России примет участие в федеральном проекте «Социальная активность», предложив к использованию собственную образовательно-методическую программу по работе с волонтерами финансового просвещения. В свою очередь ресурсные и волонтерские центры АВЦ смогут проинформировать население о возможностях обучения финансовой грамотности и предоставить площадку для подготовки волонтеров.

«Банк России реализует программу по повышению финансовой грамотности населения уже четыре года. Финансово грамотный человек снижает риски для всей финансовой системы, имеет меньше шансов стать жертвой мошенников, совершает более осознанный конкурентный выбор, тем самым поддерживая лучших поставщиков финансовых услуг. Мы уделяем особое внимание уязвимым группам населения, среди которых — молодежь, которая пока не обладает достаточным опытом для правильного поведения на финансовом рынке», — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, подписавший соглашение от имени регулятора.



Он также сообщил, что заявки на участие в образовательной программе Банка России для волонтеров финансового просвещения подали более 2 тыс. человек, а в Курске и Рязани добровольцы уже помогают ЦБ выявлять недобросовестные практики на финансовом рынке.