Накопительное страхование жизни и здоровья от компании «ВСК - Линия жизни» представлено двумя видами страховых продуктов: «Линия будущего. Старт +» и «Линия будущего. Капитал +». Это программы с широким перечнем страховых рисков, различными сроками страхования и размерами страховых взносов.



Программа «Линия будущего. Старт +» сроком 5, 7 или 10 лет покрывает такие риски, как получение инвалидности I группы в результате несчастного случая и уход из жизни по любой причине.



Программа страхования «Линия будущего. Капитал +» предлагает защиту жизни и здоровья сроком от 8 до 25 лет с расширенным перечнем страховых рисков и дополнительными опциями. Условия программы предусматривают бонусы для клиентов: услуги телемедицины сроком от 3 до 5 лет и онлайн-консультации юриста. Если же страховой взнос превысит 300 тысяч рублей в год, в качестве бонуса клиент получит возможность пройти полное медицинское обследование трижды за весь период страхования.



Полис НСЖ позволяет клиенту защитить жизнь и здоровье при одновременном накоплении денежных средств и дает возможность получить потенциальный дополнительный инвестиционный доход, а также налоговый вычет в размере 13% от расходов на страхование. Максимальная сумма возврата — 15 600 рублей.



Для оформления полиса страховой компании «ВСК - Линия Жизни» можно обратиться в любой офис Банка ЗЕНИТ.



«Программа накопительного страхования жизни — финансовое решение, которое предоставляет возможность накопить необходимую сумму к определенному сроку и получить надежную финансовую защиту для клиента или его близких в случае неблагоприятных событий, связанных со здоровьем и жизнью, — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — Клиенты могут выбрать подходящий вариант, исходя из размера взносов и суммы страхового покрытия. Страховка действует по всему миру 24 часа в сутки».