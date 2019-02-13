Между банком ВТБ и компанией «Московский экспортный центр» (МЭЦ) заключено соглашение о сотрудничестве в целях развития экспортного потенциала Москвы и поддержки предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Также подписана дорожная карта мероприятий, которая включает этапы интеграции «ВТБ Бизнес-Коннект» и портала МЭЦ, и программу обучающих семинаров в рамках проекта «Московская школа экспортера», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По словам заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова, планируется значительное расширение потенциального пула компаний сегмента СМБ. Предприниматели смогут воспользоваться бесплатными образовательными программами и технологической платформой ВТБ, помогающей выбрать собственную экспортную стратегию и эффективно управлять своим бизнесом.