Оценка годовых темпов трендовой инфляции в России повысилась до 5,61% в январе 2019 года с 5,4% в декабре 2018-го. Об этом в среду сообщают в Центробанке.

«Методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию оценки на временные факторы динамики цен. К ним относится, в частности, повышение НДС, которое приводит к росту цен товаров и услуг, по которым рассчитывается трендовая инфляция. Это обстоятельство во многом объясняет рост оценки трендовой инфляции в январе», — отмечает регулятор.

По его мнению, «более медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции».

Начиная с октября 2016 года показатели трендовой инфляции рассчитываются на скользящем пятилетнем периоде, уточняется в материалах ЦБ.

Оценка показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале составила 4,16%, указывая на то, что в январе 2019 года рост цен по наиболее устойчивым компонентам индекса потребительских цен был вблизи цели по инфляции.



Увеличение трендовой инфляции до уровня выше 4% (то есть выше таргета ЦБ. — Прим. Банки.ру) на трехлетнем окне наблюдений, скорее всего, связано с повышением НДС, считают в Центробанке, заключая в этой связи, что «увеличение трендовой инфляции в январе нельзя трактовать как усиление устойчивого инфляционного давления».