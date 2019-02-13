В Татарстане завершились выплаты вкладчикам ПАО «Татфондбанк», в защиту которых выступили городские и районные прокуроры республики.

Как напоминает TatCenter , в защиту пострадавших вкладчиков Татфондбанка, Тимербанка и Интехбанка прокурорами в Вахитовский районный суд Казани было направлено 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей. Из них судом удовлетворено 234 иска на сумму более 311 млн рублей в интересах вкладчиков ПАО «Татфондбанк».

По состоянию на конец 2018 года, оставалось неисполненным одно судебное решение о взыскании в пользу вкладчика свыше 979 тыс. рублей. В начале февраля 2019 года конкурсным управляющим ПАО «Татфондбанк» эта сумма перечислена вкладчику в полном объеме. По двум судебным решениям на сумму 2,2 млн рублей денежные средства перечислены, но исполнительные производства приостановлены в связи со смертью истцов до определения круга наследников.

Таким образом, Агентством по страхованию вкладов (АСВ) все решения суда по искам прокуроров исполнены 234 гражданам, в пределах застрахованной части вклада выплачено 246 млн рублей.