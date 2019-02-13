Сегодня на пока еще малоликвидном рынке форекс рубль вновь начал укрепляться и торгуется на уровне 65,6, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По его словам, если санкционная тема не получит нового развития, то сегодня наиболее вероятно колебания рубля в коридоре 65,3-65,8 рубля за доллар.

«С учетом того, что прогнозы по повышению ставки в США становятся более консервативными, а по инфляции в России также умеренно позитивными, премия может сохраниться на нынешнем уровне до лета. Новость благоприятна для рынка и рубля, поскольку в отсутствии сильных шоков, новой волны оттока на горизонте 6 месяцев не ожидается», - поясняет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Сегодня выходят данные по индексу потребительских цен в США за январь, рынок ожидает, что в годовом исчислении инфляция в январе замедлилась с 1,9% в декабре до 1,5%. Мы считаем, что на открытии сегодняшних биржевых торгов рубль может немного вырасти. Актуальный диапазон колебаний по паре доллар/рубль на сегодня составляет 65,0 – 66,3 рубля, а по паре евро/рубль 74 – 75 рубля», - комментирует финансовый аналитик Наталья Мильчакова.

Как прогнозирует финансовый аналитик Вадим Иосуб, растущие утром котировки нефти могут позволить рублю отыграть хотя бы часть потерь вчерашнего вечера. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,2-66,5 рубля, для европейской валюты — 73,9-75,4 рубля.