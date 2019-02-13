Альфа-Банк доказал, что уделяет особое внимание клиентскому опыту и обратной связи. Что увеличивает лояльность и повышает репутацию банка на финансовом рынке. Регулярные исследования, опросы, формирование интерактивных площадок создают продуктивную платформу для получения и внедрения информации по созданию и развитию новых банковских продуктов. Обратная связь формируется и на основе данных внутреннего клиента, т.е. большого штата сотрудников.

Теперь это можно делать еще легче с помощью Oprosso. Российская компания вышла на финансовый рынок Беларуси с уникальным предложением удобной онлайн-платформы для исследований. Альфа-Банк стал первым клиентом компании Oprosso в Беларуси. И обе компании получили взаимовыгодные результаты благодаря этому сотрудничеству.

Представители компании прокомментировали сложившиеся партнерство. Договорились о дальнейшем сотрудничестве, совместных проектах и решениях. Представитель Альфа-Банка отметил, что продуктивное партнерство стимулирует более динамичное и инновационное развитие бизнеса. Это полезно для всех направлений работы.

«Качественное предоставление услуг и удобный сервис, позволяющий наилучшим способом решить задачи клиента, - это то, к чему должен стремиться любой бизнес. Альфа-Банк в своей деятельности всегда сфокусирован на создании оптимальных продуктов и прогрессивных решений для своих клиентов. Благодаря партнеру Oprosso получение обратной связи от пользователей для оптимизации и развития продуктов и сервисов Банка стало более оперативным и удобным. Такое взаимодействие с непосредственным пользователем наших услуг приводит к тому, что решения Альфа-Банк Беларусь сегодня признаны лучшими не только на внутреннем рынке, но и на рынке стран СНГ», — комментирует Александр Бобко, руководитель по малому бизнесу Альфа-Банк Беларусь.

«Мы добились серьезных результатов на территории нашей страны. Наши российские партнеры выходят на новый уровень сервиса и продаж после исследований с помощью онлайн платформы Oprosso. Сейчас мы увидели потребность в развитии такого функционала и для компаний стран СНГ. Белорусский рынок очень подходит для продуктивного старта. Альфа-Банк Беларусь несомненный лидер на рынке и мы рады быть как партнерами, так и клиентами этого банка», — рассказывает Шкварун Иван, co-founder Oprosso.

Чтобы занимать лидирующую позицию необходимо быстро и продуктивно реагировать на все изменения и тренды, которым подвергается динамичный финансовый рынок. Это одинаково понимают обе компании, совместные задачи – и есть мощный стимул к долгому и продуктивному сотрудничеству, которое может быть полезно не только представителям и сотрудникам компаний, но и всем жителям Республики Беларусь.

Альфа-Банк (Беларусь) – коммерческий банк, занимающий 8-е место в стране по объему активов, и 7-е – в рейтинге мобильных банков СНГ по версии аналитического агентства Markswebb. Все 10 лет работы демонстрирует устойчивую динамику развития. В 2018 году Альфа-Банк (Беларусь) признан Банком года в Беларуси, по версии журнала The Banker.

Oprosso - облачное решение для бизнеса, которое объединяет в себе полезный функционал для онлайн исследований, UX-тестирования и сбора обратной связи и позволяет изучать клиентов, продукты, бренд, сотрудников, интерфейсы.