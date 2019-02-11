Вредоносное ПО, способный заменять адреса биткоин- и еthereum-кошельков, копируемые в буфер обмена, на адреса хакера, был замаскирован под полноценный криптовалютный кошелек MetaMask и находился в магазине приложений Google Play, заявил эксперт компании Eset Лукасом Стефанко.

Как пояснил Стефанко, первичной целью Android/Clipper.C является кража данных, необходимых для получения доступа к сбережениям пользователей в блокчейне еthereum, сообщает Ttrcoin .

Стефанко обнаружил вирус вскоре после его появления в Google Play 1 февраля. К настоящему моменту приложение было удалено. Эксперт отметил, что подобный клиппер попал в официальный магазин приложений впервые.