Палата депутатов Италии 275 голосами против 206 и с 27 воздержавшимися приняла поправку к закону об упрощении (Semplificazioni), согласно которой сделки, проведенные с помощью технологии распределенного реестра (DLT), получают юридическую силу в момент регистрации и без последующего нотариального заверения.

Как сообщает Anycoin , технические параметры, которым должны будут соответствовать смарт-контракты, разработает Цифровое агентство Италии (Agenzia per l’Italia Digitale).

При этом 23 января такое же решение принял Сенат страны.