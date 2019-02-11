Криптовалютная платформа Simex предоставила возможность пользователям, не имеющим знаний в области программирования и глубокого понимания блокчейн-технологий, создавать собственные токены через веб-интерфейс терминала платформы.

По словам представителей компании, верификация и запись смарт-контракта в блокчейне еthereum происходят автоматически, после подтверждения данных, указанных самим пользователем, сообщает ForkLog . Эта опция может быть полезна «реальным компаниям», желающим выпустить свой токен, который затем автоматически окажется в листинге Simex, пояснили в компании.

Опция доступна зарегистрированным пользователям в разделе Token Sale личного кабинета платформы.