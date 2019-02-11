Комиссия по финансовым услугам Маврикия (FSC) объявила, что с 1 марта в этой стране вступят в силу правила, изложенные в справочном документе, который был описывает регулирование криптокастодиальных сервисов. Таким образом, республика Маврикий становится «первой в мире юрисдикцией, предлагающей регулируемую среду для хранения цифровых активов».

Как говорится в сообщении FSC, от обладателей лицензии на деятельность с использованием криптоактивов потребуют следовать на уровне лучших международных стандартов практикам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, документ затрагивает вопросы управления рисками, хранения ключей для доступа к активам, отчетности и предоставления клиентам информации о работе компании и ее резервах.

По словам премьер-министра страны Правинда Кумара Югнаута, таким образом правительство подтверждает свою приверженность ускорению движения страны в эру цифрового роста экономики, сообщает Anycoin .