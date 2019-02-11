Монеты еthereum на сумму 1 млн долларов были переведены из криптовалютной биржи QuadrigaCX на другие площадки в декабре, накануне смерти основателя биржи Джеральда Коттена.

Как сообщает ForkLog , ссылаясь на CoinDesk, некоторые трансакции из «горячего» кошелька QuadrigaCX общей суммой более 9000 ETH были отправлены на биржи Binance, Kraken и Poloniex. При этом платежи на 5000 ETH осуществлены в период между 2 и 8 декабря.

Binance, Kraken, Poloniex и Bitfinex пока не ответили на запросы CoinDesk о трансакциях из кошельков QuadrigaCX.

Не исключено, что трансакции осуществляли представители QuadrigaCX, которым необходимо было конвертировать криптовалюту в фиат для финансирования операционных издержек компании.

Неизвестно сколько средств QuadrigaCX держала в «холодном» хранилище, а сколько — на «горячих» кошельках.

По словам CEO Kraken Джесса Пауэлла, история с QuadrigaCX «странная и невероятная». При этом с биржей связаны «тысячи адресов».