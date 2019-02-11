«Dynamika-Финансовый мониторинг» представляет собой рабочее место специалиста Финансового мониторинга на базе программного обеспечения «Dynamika-Единое окно» (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 3346).
Модуль позволяет в удобном интерфейсе отслеживать и обрабатывать подозрительные операции и проводить онлайн-контроль в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.
Преимуществами работы в «Dynamika-Финансовый мониторинг» по сравнению со стандартной работой специалистов в АБС Банка являются:
- Гибкость работы – поскольку расчет данных ведется в инфраструктуре Банка, сотрудники могут самостоятельно проводить обобщенный анализ, корректировать существующие параметры отбора документов и добавлять новые.
- Увеличение скорости принятия решения специалистами.
- Web-интерфейс, обеспечивающий комфортную работу.
Специалистам СФМ доступны:
- Первичный автоматический отбор подозрительных документов в соответствии с настройками.
- Перевод отобранных документов в соответствующее настройкам состояние («подозрительный», «арестованный»).
- Возврат документов на проводку по поручению пользователя или тайм-ауту.
- Проверка контрагентов подозрительных документов по внешним сервисам (СПАРК, https://egrul.nalog.ru, и т. д.).
- Хранение истории работы с подозрительными и арестованными документами.
Демонстрационное видео работы в Системе:
Решение интегрировано с большинством российских АБС. Внедрение специалистами компании «Динамика» проводится под «ключ». Средний срок внедрения в промышленную эксплуатацию составляет три недели.
Дополнительно система «Dynamika-Финансовый мониторинг» может быть интегрирована с самообучающейся моделью поиска подозрительных операций (Machine Learning). Модель обладает достаточной точностью предсказания– к настоящему времени показатель метрики качества (GINI) достиг 81%, кроме того, при машинном отборе выявляются подозрительные операции, ранее не попадавшие в область контроля.
Модель предсказания постоянно совершенствуется, переобучаясь на новых данных. Для совершенствования модели используются полностью обезличенные данные банков-партнеров.
В настоящее время решение находится в процессе внедрения в двух банках ТОП-100.
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