Модуль позволяет в удобном интерфейсе отслеживать и обрабатывать подозрительные операции и проводить онлайн-контроль в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.

Преимуществами работы в «Dynamika-Финансовый мониторинг» по сравнению со стандартной работой специалистов в АБС Банка являются:

Гибкость работы – поскольку расчет данных ведется в инфраструктуре Банка, сотрудники могут самостоятельно проводить обобщенный анализ, корректировать существующие параметры отбора документов и добавлять новые.

Увеличение скорости принятия решения специалистами.

Web-интерфейс, обеспечивающий комфортную работу.

Специалистам СФМ доступны:

Первичный автоматический отбор подозрительных документов в соответствии с настройками.

Перевод отобранных документов в соответствующее настройкам состояние («подозрительный», «арестованный»).

Возврат документов на проводку по поручению пользователя или тайм-ауту.

Проверка контрагентов подозрительных документов по внешним сервисам (СПАРК, https://egrul.nalog.ru, и т. д.).

Хранение истории работы с подозрительными и арестованными документами.

Демонстрационное видео работы в Системе:

Решение интегрировано с большинством российских АБС. Внедрение специалистами компании «Динамика» проводится под «ключ». Средний срок внедрения в промышленную эксплуатацию составляет три недели.

Дополнительно система «Dynamika-Финансовый мониторинг» может быть интегрирована с самообучающейся моделью поиска подозрительных операций (Machine Learning). Модель обладает достаточной точностью предсказания– к настоящему времени показатель метрики качества (GINI) достиг 81%, кроме того, при машинном отборе выявляются подозрительные операции, ранее не попадавшие в область контроля.

Модель предсказания постоянно совершенствуется, переобучаясь на новых данных. Для совершенствования модели используются полностью обезличенные данные банков-партнеров.

В настоящее время решение находится в процессе внедрения в двух банках ТОП-100.