Розничный бизнес развернул борьбу за снижение комиссий банков за эквайринг. В частности, соответствующее обращение направил Минфину и ЦБ Российский топливный союз (РТС), пишет «Коммерсант». Участники рынка нефтепродуктов просят поддержать идею государственного регулирования комиссий за эквайринг, считая, что решить проблему путем переговоров с банками невозможно, следует из письма РТС.

«Непосредственно банки принять соответствующее решение не могут в силу невозможности изменения политики платежных систем», — отмечается в письме.

Ранее ЦБ, Минфин, а также Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг уже рассматривали вопрос необходимости государственного регулирования эквайринговых комиссий, но выступили против этой идеи, предложив реальному сектору улаживать конфликт с финансистами самостоятельно с помощью переговоров. Однако на прошлой неделе президент России Владимир Путин неожиданно призвал снижать комиссии за эквайринг, после чего чиновники начали смягчать позицию и подтвердили готовность продолжить обсуждение.

Для АЗС средняя ставка за эквайринг составляет 1,5—1,6% от совокупного объема безналичных платежей, а стоимость инкассации — лишь 0,18% от суммы наличных денежных средств, следует из письма. При этом за последние пять лет автовладельцы стали чаще платить за топливо картами — доля безналичных расчетов выросла с 28% до 53%. Кроме того, увеличились и розничные цены на топливо с 34 до 45 рублей за 1 литр. Таким образом, у АЗС наблюдается существенный рост расходов на эквайринг, подчеркивают в РТС, в каждый литр топлива заложено 70 копеек за прием карт, что составляет около 15% всех операционных расходов АЗС либо более 55% от фонда оплаты труда персонала.

«Если мы хотим сдерживать рост цен на топливо, нужно сокращать затраты», — заявил газете глава РТС Евгений Аркуша. Комиссия за эквайринг в России «одна из самых высоких в мире», приводит к удорожанию цены на топливо для потребителей, стимулирует рост инфляции, а также оказывает негативное влияние на использование безналичных платежей, уверены в союзе. Авторы письма считают необходимым установить комиссию на уровне 0,3% за прием кредитных карт и 0,2% — для дебетовых (по аналогии с Евросоюзом). Полномочиями по установлению максимальной величины тарифов, а также по проведению ежеквартального мониторинга ставок эквайринга, по мнению участников рынка, нужно наделить ЦБ.